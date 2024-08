Eine «Waffe»: So hart trainiert Amira Pocher für «Schlag den Star»

Im Boxstudio, in dem sie trainiere, gebe es «so Puppen, so riesen Sandsäcke in Form von Menschen», etwa 1,80 Meter gross und 80 Kilogramm schwer. Und so eine Puppe habe sie von ihren Schultern werfen sollen. Ihrem Personal Trainer habe Pocher gesagt: «Dir ist schon bewusst, dass ich nicht beim ‹Promiboxen› mitmache, ne? Also ich mache bei ‹Schlag den Star› mit.» Sie sei jetzt «eine komplette Waffe». Auch der Oberkörper und die Oberschenkel kamen zuletzt beim Training offenbar nicht zu kurz. Ihr tue «alles weh».