Einsatz für die Marine: Prinzessin Leonor geht auf monatelange Fahrt

Sechs Monate auf dem Schiff

Zuerst machen Prinzessin Leonor und die weitere Besatzung der Zeitung zufolge noch zweimal in Spanien Halt. Vom 17. bis 20. Januar sollen sie in Santa Cruz de Tenerife anlegen, bevor sie am 21. Januar in Las Palmas de Gran Canaria ankommen. Auf der weiteren Reise werde das Schiff Leonor sowie 75 weitere Auszubildende in Häfen in Brasilien, Uruguay, Chile, Peru, Panama, Kolumbien und in der Dominikanischen Republik bringen. Der letzte Aufenthalt sei vom 5. bis 10. Juni in den USA geplant, bevor sie am 7. Juli in die spanische Stadt Marín zurückkehre.