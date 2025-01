Einstige R&B-Queen Brandy veröffentlicht ihre Memoiren

Sängerin liess Geburt der Tochter von MTV filmen

Ausserdem sorgte sie als Reality–Star mit denkwürdigen Einblicken in ihr Privatleben für Aufsehen. Im Jahr 2002 ging sie sogar so weit, in der MTV–Produktion «MTV Diary Presents: Brandy – A Special Delivery» die Geburt ihrer Tochter Sy'rai (heute 22) von Kameras im Kreisssaal dokumentieren zu lassen. Als Schauspielerin stand sie unter anderem für den Film «Ich weiss noch immer, was du letzten Sommer getan hast» (1999) vor der Kamera. Zudem verkörperte sie zwischen 1996 bis 2001 die Hauptfigur in der Sitcom «Moesha».