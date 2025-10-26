Eisi Gulp: So hält sich der beliebte Eberhofer-Papa fit

In seinem selbst umgebauten Bauernhaus im Chiemgau hat sich Gulp ein eigenes Fitnessstudio eingerichtet, in dem er täglich trainiert. «Das A und O, um gesund in ein neues Jahrzehnt zu gehen, sind Bewegung, Mobilität, Balance, Dehnung und Power», erklärt er im Interview. Besonders wichtig sei es mit zunehmendem Alter, die Beinmuskulatur zu stärken. Neben dem strukturierten Training im Studio arbeitet er regelmässig in seinem Garten und pflegt seine Leidenschaft fürs Tanzen – eine Kunst, die er einst in Paris bei einem Studium für Akrobatik und Stunt erlernte.