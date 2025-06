Eisner und Fellner: Wie politisch sind die Wien-Kommissare wirklich?

Moritz Eisner: Prinzipientreu und wütend

«Ein Diplomat ist an Moritz sicher nicht verloren gegangen», beurteilt Adele Neuhauser ihren Kollegen in der Pressemappe zum aktuellen Fall. Sein Commissario zeige «offen seine Wut darüber, wie sich die Welt gestaltet». Doch Eisner in eine politische Schublade zu stecken, greift zu kurz.