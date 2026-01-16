Ekaterina Leonova: «Let's Dance»-Star zeigt Narbe «ohne Scham»

«Die Gesundheit geht vor»

Am 10. Dezember hatte Ekaterina Leonova auf der Social–Media–Plattform geschrieben: «Heute musste ich mein Muttermal gehen lassen – ein kleines Stück Geschichte auf meiner Wange. [...] Aber manche Abschiede passieren nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen. Die Gesundheit geht vor.»



Gut eine Woche nach der Entfernung des Muttermals hatte Ekat ihren Fans erstmals ihre Narbe auf Instagram gezeigt. «Sie ist sichtbar und erinnert mich jeden Tag daran, wie schnell sich etwas verändern kann», erläuterte die Tänzerin. Sie erzählte, dass ihr Arzt sie zu der Operation überredet habe, dass sie dafür aber dankbar sei.