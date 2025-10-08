Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich wagen den nächsten Schritt

Ekaterina Leonova (38) und ihr Freund Ilya Viarmenich wollen zusammenziehen. Seit einem Jahr sind die beiden Tänzer ein Paar. Ihr Jubiläum feiern die «Let's Dance»–Profitänzerin und ihr Partner auf Instagram – und verraten dort, dass sie nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen.
Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich feiern einjähriges Jubiläum
«Ein Jahr Wir. Nur ein Jahr... Aber ein Jahr voller Liebe, Lachen und unvergesslicher Momente», schreibt Leonova zu einer Bildergalerie, die gemeinsame Aufnahmen aus den vergangenen zwölf Monaten zeigt. «Und jetzt kommt der neue Schritt: ein neues Zuhause (erst aber suchen)», so die 38–Jährige weiter.
Ekaterina Leonova lebt in München, ihr Freund Ilya Viarmenich in Brühl bei Köln. Wohin es die beiden künftig gemeinsam ziehen wird, liessen sie in ihrem Post offen. Bereits im Juli hatte das Paar aber deutlich gemacht, dass ein Zusammenzug nur eine Frage der Zeit ist. «Wir überlegen auch, vielleicht zusammenzuziehen», sagte die «Let's Dance»–Profitänzerin damals im RTL–Interview. «Irgendwann muss das passieren», bestätigte auch Viarmenich.
Tänzerin bestätigte ihre Beziehung am Valentinstag
Ihre Beziehung zu dem Choreografen machte Ekaterina Leonova am diesjährigen Valentinstag auf Instagram öffentlich, nachdem zuvor bereits über eine neue Liebe spekuliert worden war. «Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz», schrieb Leonova damals zu zwei gemeinsamen Fotos und fügte ein rotes Herz hinzu.
Kennengelernt hatten sich die beiden im Oktober vergangenen Jahres im Phantasialand in Brühl. Ilya Viarmenich war dort als Hauptchoreograf der «Fantissima»–Show tätig und führte Leonova hinter die Kulissen. Später schrieb er ihr auf Instagram. «Wenn man ihn sieht auf der Bühne sieht, denkt man: So ein Macho. Aber danach, privat, war er so zurückhaltend», schwärmte Leonova im selben RTL–Interview.