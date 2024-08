Eko Fresh: Darum ist sein neues Album nach seinem Sohn benannt

Sie sehen sich als Brückenbauer und setzen sich für die nächste Generation von Menschen mit Migrationshintergrund ein, dazu passend auch der Song «Nation»...

Eko Fresh: Bei all dem Negativen, was man in der Social–Media–Welt aufgezeigt bekommt, dachte ich, es wäre an der Zeit. Vor allem ich als Brückenbauer bin vielleicht der Richtige, um einen Akzent zu setzen dieses Jahr, um mal das Positive in den Vordergrund zu rücken und zu zeigen, wie weit wir wirklich gekommen sind. Ich persönlich merke, dass dieses angekommen sein, ist nicht nur für mich so, sondern für ganz viele. Das Selbstverständnis wird immer grösser, dass Führungspositionen in Firmen divers sind. In Film und Fernsehen, in der Unterhaltungsbranche, in der Politik, überall ist Repräsentation gegeben und ist Diversität gegeben und wir sind schon viel weiter gekommen, als wir waren. Ich wollte auch mal das in den Vordergrund stellen – anstatt zu spalten, einfach mal zu vereinen. Dafür habe ich die Gelegenheit genutzt auf diesem Album.