Electric Callboy: Erneute ESC-Bewerbung «ergibt für uns keinen Sinn»

Electric Callboy: Neues Album und grosse Arena-Tour

Electric Callboy haben ohnehin schon etwas Neues, auf das sie sich freuen können: Am 16. September erscheint ihr neues Album «Tekkno», das viele unterhaltsame und partytaugliche Songs vereint. Perfekt, um diese auch vor grossem Publikum zu spielen. Im nächsten Jahr geht die Band aus dem Ruhrgebiet auf Arena-Tour, «das Grösste, was wir in unserer Bandkarriere jemals machen konnten», schwärmt Kevin Ratajczak. Über die Jahre hat sich die Gruppe bei der Produktion und den Locations stetig vergrössert: Von Clubs und kleinen Jugendzentren erst zu den kleinen, jetzt zu den grossen Arenen. Davor haben Electric Callboy «eine absolute Ehrfurcht».