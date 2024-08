Elena Miras und Danni Büchner: Nur die Ruhe vor dem Dschungel-Sturm?

Als Reality–Star Elena Miras (32) an Tag drei ins Legenden–Dschungelcamp einzog, befürchteten langjährige Zuschauerinnen und Zuschauer des RTL–Formats das Schlimmste. Denn Miras und Dschungel–Legende Danni Büchner (46), die ebenfalls in Südafrika mit dabei ist, gelten als erklärte Feindinnen, nachdem sie in der 2020 ausgestrahlten, 14. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» aneinandergeraten waren. Doch zur Überraschung vieler Beobachter halten Büchner und Miras bislang den Frieden – nur die Ruhe vor dem Sturm?