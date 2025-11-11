Elfte Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?»: Diese Stars sind dabei

Bei «Wer stiehlt mir die Show?» versuchen die Kandidaten und Kandidatinnen, Joko Winterscheidt die Sendung abzuluchsen. In verschiedenen Spielen und Wettkämpfen treten sie zunächst gegeneinander an. Nach und nach scheiden die Kandidaten aus, am Ende tritt der oder die Beste gegen Winterscheidt im Finale an, das auch künftig von Katrin Bauerfeind moderiert wird. Wer dieses gewinnt, darf die nächste Folge der Show nach eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko Winterscheidt versucht dann, seine Sendung zurückzugewinnen.