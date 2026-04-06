Elisa ist da: Mesut Özil ist zum dritten Mal Vater geworden

Seit 2018 hat Mesut Özil mit dem deutschen Fussball und seiner Öffentlichkeit abgeschlossen. Auslöser war ein gemeinsames Foto mit Erdoğan vor der Weltmeisterschaft in Russland, das eine heftige Debatte über Loyalität und Nationalität entfachte. Nach dem frühen WM–Aus Deutschlands erklärte Özil seinen Rücktritt aus der Nationalelf in einer Stellungnahme, in der er dem DFB und deutschen Medien Rassismus und mangelnden Respekt vorwarf. Seit 2025 ist er Mitglied des Parteivorstands von Erdoğans Partei, der AKP.