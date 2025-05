Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus: Red-Carpet-Debüt in Rom

Die beiden arbeiteten 2022 gemeinsam am Film «Christmas in Paradise» und fanden irgendwann nach Cyrus' kürzlicher Scheidung von der Australierin Firerose im Sommer 2024 zusammen. Hurley habe ihm anschliessend eine Textnachricht geschrieben, erklärte Cyrus in einem Podcast. Sie habe ihm in einer schwierigen Phase beiseitegestanden: «Wir haben einfach gemeinsam gelacht – und das in einer Zeit, in der mir nicht oft nach Lachen zumute war», so der Vater von sechs Kindern.