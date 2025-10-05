Elizabeth Olsen über Marvel: «Vielleicht sind wir etwas erschöpft»

Olsen selbst, die zuletzt im Jahr 2022 in einem Live–Action–Marvel–Film, «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», zu sehen war, kann sich indes eine persönliche Rückkehr ins verbundene Superhelden–Universum vorstellen. «Es ist etwas, das ich liebe, und etwas, zu dem ich immer wieder zurückkehren möchte», sagte sie bei ihrem Auftritt am 4. Oktober. Sie möge «diese Art von Beständigkeit. Das fühlt sich gut an. Ich meine, Arbeitsplatzsicherheit ist etwas Schönes – darin sind wir uns wohl alle einig».