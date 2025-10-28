Elle Fanning zeigt sich in weissem Look und bauchfrei bei Premiere

Zwischen Kinderstars und erwachsener Karriere

Erst kürzlich zeigte sich Elle gemeinsam mit ihrer Schwester Dakota (31), ebenfalls Schauspielerin, auf dem Cover der Oktober–Ausgabe der «Vanity Fair». In dem Interview sprachen die beiden über ihre Zeit als Kinderstars und warum sie – anders als viele ihrer Kollegen – nicht vom rechten Weg abgekommen sind. «Die Leute wollen, dass wir das Gefühl haben, etwas verpasst zu haben. Sie lieben diese Erzählung», erklärte Elle im Gespräch. «Auch wenn wir jung in diesem Business waren, habe ich nicht das Gefühl, dass mir etwas entgangen ist.»