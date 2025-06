Ellen Pompeo mit Fussschiene auf dem roten Teppich

«Grey's Anatomy»–Star Ellen Pompeo (55) sorgte am Samstag beim Tribeca Festival in New York City für eine Überraschung: Die Schauspielerin kombinierte für den Red–Carpet–Auftritt zu ihrem lachsfarbenen Zweiteiler eine schwarze medizinische Fussschiene am rechten Fuss. Auf der Bühne hatte sie damit prompt die volle Aufmerksamkeit des Publikums.