«Ellenbogen durch»: Juliette Schoppmann hat sich den Arm gebrochen

Juliette Schoppmann meldete sich in den Kommentaren zu Wort und zeigte sich gerührt: «Ich danke euch allen so sehr für all eure lieben Besserungswünsche, Nachrichten, Kommentare usw.!» Am Ende fügte sie tapfer an: «Da kann man ja nur blitzmässig heilen. 1.000 Dank nochmal, passt auf euch auf und habt ein schönes Wochenende!»