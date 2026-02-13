Ellie Goulding posiert hochschwanger auf dem roten Teppich

Überraschende Schwangerschafts–News

Ellie Goulding erwartet das erste gemeinsame Kind mit ihrem neuen Partner Beau Minniear (28). Bei den Fashion Awards in London im Dezember 2025 machte sie die Schwangerschaft erstmals öffentlich. Sie überraschte mit einem bauchfreien schwarzen Outfit, das keinen Zweifel an der Schwangerschaft liess. Die Sängerin ist bereits Mutter eines vierjährigen Sohnes, den sie mit ihrem Ex–Mann Caspar Jopling (34), einem britischen Kunsthändler, hat.