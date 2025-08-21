Ellie Rowsell von Wolf Alice: So inspirierte Axl Rose die Sängerin

So beeinflusste Axl Rose ihren Gesang

Das vierte Studioalbum schrieben Ellie Rowsell, Joff Oddie, Theo Ellis und Joel Amey in Seven Sisters, Nordlondon – ihrer «Heimat», wie Rowsell erklärt. Diese Umgebung habe auch die Musik geprägt. Doch nicht nur der Ort diente als Inspiration. Für den Song «Bloom Baby Bloom» nahm sie sich Guns–N'–Roses–Frontmann Axl Rose (63) zum Vorbild. «Axl Rose ist Teil einer rein männlichen Rockband und singt vermutlich über sehr männlich geprägte Erfahrungen, aber er verwendet häufig seine Falsettstimme», sagt Rowsell. Daran nahm sie sich ein Beispiel. «Ich wollte meine Stimme auf eine Weise einsetzen, die die Härte oder Aggressivität der Rockmusik andeutet, aber sich nicht wie klassischer Gesang anhört.» Sie suche ständig nach neuen Wegen, beim Singen und beim Songwriting Spass zu haben.