«Elm Street»-Regisseur rät: Jim Carrey wäre perfekt als Freddy Krueger

Zwar stellte Russell zunächst klar, dass selbstredend die Originalbesetzung Robert Englund (78) für immer «der einzig wahre Freddy» ist und bleibt. Doch dann unterbreitete er seinen ungewöhnlichen Casting–Vorschlag, sollte das Franchise eines Tages wieder aus dem Grab emporsteigen. «Jim könnte meiner Meinung nach fast alles spielen, wenn er sein Herz hineinsteckt» – so auch Freddy Krueger, ist sich Russell sicher. Expertise in dieser Angelegenheit hat der Filmemacher allemal. Er führte auch bei der Fantasy–Komödie «Die Maske» Regie. Jim Carrey spielte die Hauptrolle.