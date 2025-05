Elon Musk: Ketamin-Konsum im Wahlkampf?

Ende der Regierungstätigkeit

Am Mittwochabend kündigte Musk das Ende seiner Tätigkeit in der Regierung an und erklärte, wie viel Zeit er für Politik statt für seine Unternehmen aufgewendet habe. Das Weisse Haus lehnte es ab, sich zu Musks Drogenkonsum zu äussern. Bei einer Pressekonferenz mit Trump am Freitagnachmittag wurde Musk zu der Berichterstattung der «New York Times» befragt. Er stellte als Antwort die Glaubwürdigkeit der Zeitung in Frage.