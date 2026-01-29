«Elon Musk Uncovered»: Die Methoden des Tech-Milliardärs

Mit seinem Einsatz für die Wahlkampagne und zweite Präsidentschaft von Donald Trump (79) ist Tesla– und SpaceX–Chef Elon Musk (54) in vielen Kreisen in Verruf geraten. Doch auch sein unternehmerisches Handeln gibt Anlass zu Kritik, wie der neue Dokumentarfilm «Elon Musk Uncovered: Das Tesla–Experiment» (ab 30. Januar auf Sky und Wow) zeigt. Der Streifen widmet sich Musk selbst, der Unternehmenskultur bei seinem Elektroauto–Bauer Tesla sowie dessen Autopilot, einem System zum teilautomatisierten Fahren.