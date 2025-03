Elon Musk verliert an nur einem Tag knapp 30 Milliarden US-Dollar

Sorgen um Teslas Führung

Investoren zeigen sich angeblich zunehmend besorgt darüber, dass Musk möglicherweise zu viel Zeit in Washington verbringt und sich zu wenig auf den Elektrofahrzeughersteller konzentriert. Seit Donald Trumps (78) Wahlsieg arbeitet Musk eng mit dem US–Präsidenten zusammen und ist in dessen Effizienzinitiative DOGE (Department of Government Efficiency) involviert, die darauf abzielt, Verschwendung in Behörden zu bekämpfen.