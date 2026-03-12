Elton John: Ehemann David Furnish gibt Update zum Gesundheitszustand

Besonders belastend war zuletzt eine schwere Infektion im Juli 2024, die er sich in Südfrankreich zuzog. In deren Folge verlor Elton John die Sehkraft auf seinem rechten Auge fast vollständig. «Ich kann nichts sehen, ich kann nichts lesen, ich kann nichts anschauen», gestand er im November 2024 in einem Fernsehinterview. Auch die Folgen eines schweren Sturzes aus dem Jahr 2021, der damals zu einer Verschiebung seiner Abschiedstournee führte, begleiten ihn durch intensives Physiotherapie–Training bis heute.