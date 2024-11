Elton John unter strenger Diät: «Sehne mich nach Schokolade und Eis»

Lange Liste an gesundheitlichen Problemen

Während Elton John seine Diabetes–Erkrankung gut im Griff zu haben scheint, hatte er im Laufe der vergangenen Jahre auch mit anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bei einer Vorführung seines neuen Dokumentarfilms «Elton John: Never Too Late» auf dem New York Film Festival scherzte der Musiker Anfang Oktober selbst darüber. Laut «New York Post» gab er dem amüsierten Publikum damals eine umfassende Übersicht zu sämtlichen Körperteilen, die man ihm im Laufe seines Lebens entfernt habe: «Ich habe keine Mandeln mehr, keine Polypen und keinen Blinddarm», erklärte er dort. «Ich habe keine Prostata. Ich habe weder eine rechte Hüfte noch ein linkes oder rechtes Knie. Das Einzige, was mir noch geblieben ist, ist meine linke Hüfte. »