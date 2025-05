«Elvis»: Der Hüftschwung von Austin Butler feiert Free-TV-Premiere

Filme mit Elvis und Filme über Elvis gibt es reichlich. Man denke nur an den TV–Film «Elvis» aus dem Jahr 1979 – von Horror–Legende John Carpenter (77) und mit Kurt Russell (74) in der Hauptrolle. Doch bis zum ersten Hochglanz–Biopic fürs Kino über den King of Rock ‹n› Roll dauerte es bis ins Jahr 2022. Weitere rund drei Jahre später schafft es der Streifen von Baz Luhrmann (62) und mit ihm Austin Butlers (33) Hüftschwung nun endlich auch ins Free–TV. Lohnt sich das fast 160 Minuten lange Einschalten am 4. Mai (20:15 Uhr, ProSieben)?