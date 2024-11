Elvis Presley wollte Rolle in «A Star Is Born» mit Barbra Streisand

Elvis wünschte sich anspruchsvolle Filmrollen

In dem Gespräch mit dem Magazin «People» berichtete Priscilla, dass der Sänger im Jahr 1976, ein Jahr vor seinem tragischen Ableben, von Barbra Streisand (82) das Angebot bekam, an ihrer Seite in der Neuverfilmung des Klassikers «A Star Is Born» mitzuwirken. In dem Film geht es um einen alternden Rockstar, der sich in junges Talent verliebt und ihr zu einer grossen Karriere verhelfen will. Ihrem Bericht zufolge war Elvis sehr an dieser anspruchsvollen Rolle interessiert – doch sein Manager Colonel Tom Parker (1909–1997) sagte Nein.