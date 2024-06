EM-Countdown: Modische Styling-Tipps für den Stadionbesuch

Am 14. Juni ist Anpfiff! Die Fussball–EM steht an und damit für viele auch der Besuch im Stadion. Wer der deutschen Nationalmannschaft live von der Tribüne zujubelt, sollte auch modisch gewappnet sein. Welche It–Pieces sich am besten zum unerlässlichen Fussballtrikot kombinieren lassen, zeigen uns Sportmoderatorinnen wie Laura Wontorra (35) oder Lea Wagner (29).