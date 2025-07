EM-Finale gegen Spanien: Prinz William feuert sein Team vor Ort an

Prinz William (43) wird am Sonntag in die Schweiz reisen, um die Lionesses im Finale der Frauen–EM anzufeuern. Das bestätigte der Kensington–Palast laut der britischen Zeitung «The Mirror». Der Thronfolger, der Schirmherr des englischen Fussballverbands ist, wird demnach in Basel auf der Tribüne sitzen und zusehen, wie die Teams aus England und Spanien um den Titel kämpfen. England war am Dienstag mit einem Halbfinalsieg gegen Italien ins Finale eingezogen. Am Mittwoch besiegte Spanien die DFB–Frauen.