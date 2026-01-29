EM-Halbfinale gegen Kroatien: So verfolgen Fans das DHB-Team live

Die Europäische Handballföderation (EHF) hat bestimmt, dass das Halbfinale zwischen Deutschland und Kroatien am 30. Januar ab 17:45 Uhr im dänischen Herning steigt. Wie sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66) schlägt, wird dann in der ARD zu sehen sein. Einen Livestream gibt es entsprechend in der ARD–Mediathek. Dänemark spielt zudem ab 20:30 Uhr gegen Island, was laut «sportschau.de» ebenso in der ARD ausgestrahlt werden wird.