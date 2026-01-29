EM-Halbfinale gegen Kroatien: So verfolgen Fans das DHB-Team live

Deutschland ist wieder im Handball–Fieber! Nachdem sich das DHB–Team am Mittwoch gegen Frankreich bereits Traumquoten im TV gesichert hat, geht es bei der diesjährigen Europameisterschaft am Freitag gegen Kroatien. Den 38:34–Sieg verfolgten im ZDF laut AGF Videoforschung ab 18:00 Uhr rund sieben Millionen Menschen.
Die Europäische Handballföderation (EHF) hat bestimmt, dass das Halbfinale zwischen Deutschland und Kroatien am 30. Januar ab 17:45 Uhr im dänischen Herning steigt. Wie sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66) schlägt, wird dann in der ARD zu sehen sein. Einen Livestream gibt es entsprechend in der ARD–Mediathek. Dänemark spielt zudem ab 20:30 Uhr gegen Island, was laut «sportschau.de» ebenso in der ARD ausgestrahlt werden wird.
Finale oder Spiel um Platz drei?
Sollte das DHB–Team ins Finale einziehen, wäre dieses am Sonntag zu sehen. Diesmal überträgt das ZDF. Das Endspiel wird aber in jedem Fall am 1. Februar ausgestrahlt, gegebenenfalls auch das Spiel um Platz drei, sollten die deutschen Herren gegen Kroatien verlieren.
Das Zweite Deutsche Fernsehen würde ein Match um Platz drei mit deutscher Beteiligung am Sonntag ab 15:15 Uhr im TV und der Mediathek zeigen. Das Finale wird am 1. Februar ab 18:00 Uhr live übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt mit Moderator Florian Zschiedrich ab 17:50 Uhr. Als Experte ist Sören Christophersen mit dabei, kommentieren wird Martin Schneider. Auch via «sportstudio.de» ist das Match zu sehen.
Alternativ gibt es alle Spiele der Handball–EM live sowie auf Abruf beim Streaminganbieter Dyn. Ein derzeit als «EM–Pass» betiteltes Monatsabo ist für 15 Euro erhältlich. Wer nicht rechtzeitig kündigt, zahlt danach 19,50 Euro monatlich.