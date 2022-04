«Emergency Room»-Star Jossara Jinaro ist tot

Bekannt aus «Emergency Room» und «Passions»

Die gebürtige Brasilianerin Jossara Jinaro wuchs in Kolumbien auf und wanderte später mit ihrer Familie in die Vereinigten Staaten aus. Dort baute sie sich eine Karriere als Schauspielerin auf. Sie war unter anderem in den Serien «Emergency Room», «Passions» oder «Für alle Fälle Amy» zu sehen. Leinwanderfahrung sammelte sie mit Filmen wie «Havoc» (2005) oder «World Trade Center» (2006). Zuletzt spielte sie die Rolle der Dulce in «Nancy Hernandez & The Black Widows» (2021).