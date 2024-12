Emily Blunt spricht über mögliche «Der Teufel trägt Prada»-Fortsetzung

Auf diese frühe Phase ihrer Karriere zurückblickend, sagte Blunt zudem, dass der Erfolg des Films und die Auswirkungen auf ihren Werdegang als Schauspielerin unerwartet gewesen seien. «Damals wusste ich einfach noch nichts. Ich erinnere mich, dass mich mein Agent am Eröffnungswochenende anrief und sagte: ‹Der Film hat so und so viel eingespielt.» Ich fragte mich: ›Ist das gut?'«. Während der Dreharbeiten hätten sie »jeden Tag vor Lachen geweint«, fügt die Schauspielerin hinzu. »Wir dachten, wir würden etwas Lustiges machen ... aber ich wusste nicht, dass es zu dieser Sache werden würde, die so ein Feuer entfachen würde, wie sie es tat. Es wird mir noch immer jede Woche zitiert."