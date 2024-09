Emily Blunts Kinder schockiert von Rolle in «Der Teufel trägt Prada»

Schon vor nunmehr 18 Jahren startete die Kultkomödie «Der Teufel trägt Prada» in den Kinos. Doch noch immer lieben Zuschauerinnen und Zuschauer den so überzeugenden wie satirischen Blick hinter die Kulissen eines fiktiven Modemagazins. Superstar Emily Blunt (41) spielte damals in dem Werk mit der Figur Emily die gestresste und nicht gerade freundliche Assistentin von Hauptfigur und Magazinchefin Miranda Priestly (Meryl Streep, 75) – und das offenbar so überzeugend, dass ihre zwei Töchter Hazel (10) und Violet (7) die Darstellung ihrer eigenen Mutter als ziemlich unangenehm empfinden.