«Emily in Paris»: Nach Rom geht es für die Netflix-Serie nach Venedig

Ob sich Emily allerdings in der kommenden fünften Staffel wirklich spürbar lange in Venedig aufhalten wird, bleibt abzuwarten. So spielte schon eine Episode aus Staffel vier in einem französischen Ski–Gebiet. Die nun bekannt gewordene Drehzeit von zehn Tagen in Venedig lässt bei einer mehrmonatigen Produktion ebenfalls auf einen Ausflug von rund einer Folge Länge schliessen.