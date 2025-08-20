«Emily in Paris»: Neue Staffel in Venedig gedreht

Die neuen Episoden starten am 18. Dezember 2025 beim Streamingdienst. Laut Netflix erwarten Emily als frischgebackene Chefin der Agence Grateau Rom sowohl berufliche als auch private Herausforderungen, während sie sich an das Leben in einer neuen Stadt gewöhnt. Doch ausgerechnet als sich alles zum Guten zu wenden scheint, geht eine Arbeitsidee nach hinten los, teasert eine Pressemitteilung an. Auch auf dem Instagram–Account von Netflix sind die Einblicke in die neue Staffel schon zu sehen.