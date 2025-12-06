«Emily in Paris»-Star Jeremy O. Harris: Darum sitzt er im Gefängnis

Japan hat strenge Gesetze

Auf Okinawa sollen Zollbeamte demnach angeblich Ecstasy in der Tasche von Jeremy O. Harris gefunden haben. Japan hat strenge Drogengesetze mit hohen Strafen für Besitz und Schmuggel. Laut «New York Times» könnte Harris bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren drohen. Der Schauspieler war den Berichten zufolge für Sightseeing nach Okinawa gekommen. Er soll dem «Guardian» nach aus Grossbritannien über Taiwan angereist sein, wo er einen Zwischenstopp einlegte. Was Jeremy O. Harris zu den Vorwürfen sagt, ist bisher offenbar nicht bestätigt.