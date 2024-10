Emily Osment: Heimliche Hochzeit des «Hannah Montana»-Stars

Osment wurde in ihrer Rolle als Lilly Truscott in der Serie «Hannah Montana» bekannt. Zwischen 2006 und 2011 verkörperte sie die beste Freundin der Protagonistin. Auch für «Hannah Montana – Der Film» (2009) war sie an der Seite von Hauptdarstellerin Miley Cyrus (31) zu sehen. Aktuell spielt sie seit der fünften Staffel in dem «The Big Bang Theory»–Spin–off «Young Sheldon» Mandy McAllister. Ihr Seriencharakter bekam wiederum mit der Sitcom «Georgie & Mandy's First Marriage» ein Spin–off. Die Show soll an diesem Donnerstag (17. Oktober) seine Premiere auf dem US–Sender CBS feiern.