Emma Heming-Willis feiert Geburtstag im Kreis ihrer Patchwork-Familie

Scout (33) und Tallulah Willis (31), die beiden anderen Töchter von Demi Moore und Bruce Willis, sowie ihr Vater sind in den Aufnahmen nicht zu sehen. Dennoch findet Bruce Willis in einer emotionalen Botschaft seiner Ehefrau besondere Erwähnung. «In den letzten Wochen wurde ich zu meinem Geburtstag mit so viel Liebe überschüttet. Von Bruce, unseren Mädchen, meiner Mutter, meiner Familie und lieben Freunden», schrieb sie. «Ich spüre ihre Liebe und Unterstützung, die mich auf eine Weise stützen, die Worte nicht immer beschreiben können.» Sie bedankte sich bei allen, die ihr gratulierten und ergänzte: «Ich hatte einen wunderschönen Tag.»