Emma Heming Willis gründet Fonds für Demenzforschung

Heming Willis spricht über die Belastung für Familien

«Diese Reise hat mir die Augen für die Realität geöffnet, mit der so viele Familien konfrontiert sind, wenn ein Angehöriger an frontotemporaler Demenz erkrankt», erklärte Heming Willis. «Ich bin fest davon überzeugt, wie wichtig es ist, die Forschung zu unterstützen und zugleich für die pflegenden Angehörigen da zu sein, die jeden Tag Enormes leisten.» Sie ergänzte: «Mit diesem Fonds möchte ich dazu beitragen, das Verständnis für FTD zu vertiefen und betroffenen Familien das Gefühl zu geben, gesehen, unterstützt und weniger allein zu sein. Bruce zeichnete sich stets durch seine Grosszügigkeit und Herzlichkeit aus, und ich weiss, dass er stolz wäre zu sehen, wie diese Initiative Familien im Umgang mit dieser Krankheit hilft.»