Emma Heming Willis über den Moment der Diagnose von Bruce Willis

«Ich war so in Panik, und ich erinnere mich nur daran, dass ich es gehört habe – und danach nichts mehr», schildert sie in dem Interview, das am 26. August beim US–Sender ABC im Rahmen der Sendung «Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey» ausgestrahlt wird, und fügt hinzu: «Es war, als wäre ich im freien Fall.»