Emma Roberts gibt auf: Sie will keine Schauspieler mehr daten

Mit dem Schauspieler und Musiker Garrett Hedlund (39) war sie von 2019 bis 2022 in einer Beziehung, das Paar hat ein gemeinsames Kind. Zuvor war Emma Roberts in einer langjährigen Partnerschaft mit Schauspieler Evan Peters (37), den sie im Jahr 2012 getroffen hatte. Die beiden befanden sich in einem Zeitraum von sieben Jahren in einer turbulenten On/Off–Beziehung. Im Jahr 2019 gingen die beiden Stars dann endgültig getrennte Wege. Nach der Trennung von Hedlund sah man Roberts US–Medienberichten zufolge mit Schauspieler Cody John (32). Zuletzt gesehen wurden die beiden im März dieses Jahres, aber das neue Interview mit Roberts sorgt für Verwirrung.