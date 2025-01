Emma Stone überrascht bei den Golden Globes mit einem Pixie-Cut

2024 wurde sie ausgezeichnet

Emma Stone hat sich in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit zurückgehalten, die Golden Globes sind das erste grosse Ereignis, an dem die Schauspielerin seit ihrer Arbeit an dem Film teilnimmt. Obwohl sie dieses Jahr nicht nominiert ist, ist sie bei der Preisverleihung als amtierende Gewinnerin der Auszeichnung für die beste Leistung einer Schauspielerin in einem Film – Musical oder Komödie – dabei. Stone nahm die Trophäe 2024 für ihre Rolle in «Poor Things» mit nach Hause. Bereits 2017 hatte sie einen Golden Globe für ihre Rolle in « La La Land» erhalten.