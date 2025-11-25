Emma Stone: Unter dieser Bedingung rasierte sie sich den Kopf

Dramatischer Unterschied

Beim gemeinsamen Kopfrasieren wurde jedoch schnell deutlich: Bei der Schauspielerin war die Veränderung weitaus eindrucksvoller. «Es war aufregend, aber nicht so aufregend, wie ich dachte, seinen Kopf zu rasieren. Es war cool. Aber meine Rasur wirkte dramatischer», so Stone. «Ich will nicht angeben, aber meine Haare waren ziemlich lang – und seine waren es nicht.» Im Anschluss mussten Stones Haare dann für den Rest der Dreharbeiten vom Team etwa alle drei Tage nachrasiert werden, um die notwendige optische Kontinuität zu gewährleisten.