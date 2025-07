Emmy-Nominierungen 2025: «Severance» und «The White Lotus» dominieren

Nominierungen in der Drama–Kategorie

In der Königsdisziplin «Drama» sind neben «The White Lotus» und «Severance» auch die Endzeit–Serie «The Last of Us» und die «Star Wars»–Serie «Andor» nominiert. Die «The Last of Us»–Stars Bella Ramsey (21) und Pedro Pascal (50) gehen ebenso als Beste Hauptdarsteller einer Dramaserie ins Rennen um die begehrten Emmy–Awars wie das «Severance»–Hauptdarstellerduo Adam Scott (52) und Britt Lower.