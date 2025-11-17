Emotionale Rede: Tom Cruise mit dem Ehren-Oscar ausgezeichnet

«Filme zu machen ist nicht das, was ich tue, sondern das, was ich bin»

In seiner Dankesrede erzählte Tom Cruise, dass seine Liebe zum Kino schon als kleines Kind begann. Filme haben bei ihm «Sehnsucht nach Abenteuer, nach Wissen und Verständnis für die Menschheit» geweckt, sagte er. «Es öffnete meine Vorstellungskraft für die Möglichkeit, dass das Leben weit über die Grenzen hinausgehen könnte, die ich damals in meinem eigenen Leben wahrnahm», so Cruise weiter.