Emotionales Wiedersehen: Franjo Pooth erreicht Sohn Rocco in Dubai

Emotionales Statement von Verona Pooth

Verona Pooth ist sichtlich erleichtert, dass ihr Teenager–Sohn nun nicht mehr ohne elterliche Aufsicht ist: «Heute teile ich drei Bilder mit euch, die mir mehr bedeuten als mein ganzes Instagram», schreibt die Werbeikone zu drei Fotos. «Sie zeigen die wahre Schönheit: Liebe, Mut und Zusammenhalt zwischen drei Menschen, die mein Leben sind.» Zwei Bilder zeigen eine innige Umarmung von Franjo und Rocco, ein weiteres ein Selfie mit der Person, auf die sich Rocco in den vergangenen Tagen verlassen konnte.