«Empire»-Star Jussie Smollett hat sich verlobt

Gratulationen aus der Familie

Die Fotos zeigen verschiedene Momente des Antrags: Smollett kniet auf der Strasse vor einem Restaurant vor Redd nieder und überreicht ihm den Ring, bevor das Paar sich umarmt und anstösst. In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche und auch Smolletts Familie reagiert positiv auf die Nachricht. Seine Schwester, Schauspielerin Jurnee Smollett (38), schreibt etwa: «Willkommen in der Familie.» Auch seine andere Schwester Jazz Smollett (45), ebenfalls in der Filmbranche tätig, gratulierte dem Paar öffentlich.