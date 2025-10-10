Ende einer Ära: Condor fliegt ein letztes Mal mit einer Boeing 757

«Mit dem Abschied von der Boeing 757 endet eine Ära bei Condor», wird Christian Schmitt, COO bei Condor, zitiert. «Gleichzeitig starten wir in ein neues Zeitalter mit einer modernen, effizienten und nachhaltigeren Airbus–Flotte.» Bislang bestiegen Reisende die B757–300 vor allem auf Kurz– und Mittelstreckenflügen innerhalb Europas und nach Nordafrika, ab und an erhob sie sich auch in die Lüfte, um weltweite Destinationen auf längeren Strecken zu erreichen. Bis Anfang November sollen mehrere Modelle als letzte ihrer Art in Deutschland noch im Regelflugbetrieb eingesetzt werden. Die Airline teilte im September mit, dass unter anderem geplant sei, sechs B757 bis Ende Oktober auf Strecken von Düsseldorf und Frankfurt in Richtung Mittelmeerraum einzusetzen.