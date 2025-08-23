Ende nach nur einer Staffel: «Dexter: Original Sin» eingestellt

Prequel–Serie erzählte Vorgeschichte von Dexter Morgan

In dem Bericht heisst es, dass «die Serie in der Tat eine Pause eingelegt hat». Es gäbe derzeit keine Pläne für eine weitere Staffel oder Produktionstermine. Doch bedeutet die – ein wenig überraschende Einstellung – nicht das Ende des «Dexter»–Franchises. Denn derzeit läuft die «Dexter»–Fortsetzungsserie «Wiedererwachen» auf den US–Streamingdiensten Paramount+ und Showtime. Und diese, so scheint es, könnte auch fortgesetzt werden.