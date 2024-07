Englands Niederlage im EM-Finale: Die Royals leiden mit ihrem Team

Charles schrieb in seiner Botschaft an Southgate: «Auch wenn Ihnen der Sieg heute Abend verwehrt geblieben ist, schliessen meine Frau und ich uns meiner ganzen Familie an und ermutigen Sie und Ihr Team, den Kopf hochzuhalten.» Weiter heisst es: «Alle, die schon einmal an sportlichen Aktivitäten teilgenommen haben, werden wissen, wie verzweifelt man sich nach einem solchen Ergebnis fühlen kann, wenn der Sieg so nahe war. Sie werden sich mir anschliessen und ihr Mitgefühl ausdrücken, auch wenn wir Spanien gratulieren.» Charles fügte hinzu: «Aber seien Sie sich bitte bewusst, dass Ihr Erfolg, das Finale der Europameisterschaft erreicht zu haben, an sich schon eine grossartige Leistung ist.» Das ganze Land werde die «Three Lions» weiter anfeuern «bei den vielen Triumphen, die zweifellos noch vor uns liegen», so der Monarch.